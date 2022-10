Die Chillventa, Weltleitmesse für Kältetechnik, dient dieses Jahr wieder als Wissensplattform rund um Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik. 2022 wird den Fachbesucher*innen vom 11. bis 13. Oktober in Nürnberg zudem ein extensives Rahmenprogramm geboten: Ein neues Fachforum, eine Jobbörse sowie zwei Berufswettbewerbe ergänzen das Rahmenprogramm und machen es zum umfangreichsten bisher. „Neben drei Ausstellerfachforen, Sonderpräsentationen, Guided Tours und dem hochkarätigen Kongressprogramm freuen wir uns neu auf das Forum ‚Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk', die Job Corner und einen internationalen Berufswettbewerb“, so Elke Harreiß, Abteilungsleiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Außer im neuen Forum können Gäste sich auch in drei thematisch gegliederten Aussteller-Fachforen gezielt über neue Lösungen und Herangehensweisen informieren. In Halle 9, Stand 9-550 liegt der Schwerpunkt in 57 Vorträgen auf der Anwendung, Ausbildung und

Weiterbildung sowie den Gesetzen, Normen und Regelwerken. Die Halle 7A, Stand 7A-616 ist die Anlaufstelle für alle Kältetechnik-Interessierten. Das dritte Aussteller-Fachforum in Halle 4A, Stand 4A-401 wird diesmal vom aktuellen Thema Wärmepumpen dominiert.



Für ein erstes Einstimmen auf das Messegeschehen sorgt ein Auszug aus den Produktneuheiten der Aussteller: