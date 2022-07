Aussteller-Fachforen bekommen Zuwachs

Rund 90 ausstellende Unternehmen, Organisationen und Verbände präsentieren den Gästen in den drei bekannten Aussteller-Fachforen in über 160 Expertenvorträgen ihr Wissen aufgeteilt auf verschiedene Themengebiete. Das Forum in Halle 4A steht unter dem Titel „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“ in Halle 7A dreht sich alles um den Bereich „Kältetechnik“ und in Halle 9 finden alle an „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“ Interessierte ihren Platz.