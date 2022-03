Der unsichtbare Schatz

Trinkwasser unterliegt in Österreich strengen Kontrollen. Die Trinkwasserversorger sind dazu verpflichtet, das gewonnene Grundwasser engmaschig zu kontrollieren und in einwandfreiem Zustand in die Hausinstallation und zu den Konsument*innen zu bringen. Verbesserte Messmethoden spüren selbst geringste Verunreinigungen in der Größenordnung von Nanogramm-Einträgen auf, die auf die menschliche Gesundheit keine Auswirkung haben. „Verhindern wir, dass Schadstoffe in unseren Umweltkreislauf gelangen, bleibt unser Trinkwasser sicher und frei von gesundheitlichen Belastungen", so Nöstlinger.