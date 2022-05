Diese Produktneuheiten präsentiert Vaillant 2022

Die Fancoils aroVAIR erweitern Wärmepumpensysteme für die angenehme Kühlung von Innenräumen. Diese werden an das Warmwasser- und Kaltwassersystem der Wärmepumpe angeschlossen und arbeiten umweltfreundlich, da zum Kühlen und Heizen der Räume Wasser statt Kältemittel zirkuliert wird.



Das Starterkit Konnektivität, bestehend aus dem sensoHOME VRT 380f/2 und VR 940f und ergänzt somit die Gas-Brennwertgeräte der plus Serie. Damit kann ein direkter Heizkreis auch via der kostenfreien sensoAPP gesteuert werden – ortsunabhängig von zu Hause oder von unterwegs. Über die Touch-Bedienelemente des TFT-Grafikdisplays können Konfigurationen wie Tages- und Wochenendprogramme eingestellt werden, die sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. Nachtabsenkung sowie Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgen automatisch. Dank des integrierten Inbetriebnahmeassistenten lässt sich das Gerät schnell einstellen und aktivieren.

Für Kühl- und Wohnkomfort sorgen die neuen climaVAIR Mono-Split premium Wandklimageräte. Sie erreichen bis A+++ und verwenden das Kältemittel R32. Auch in den Wintermonaten kann mit dem Klimagerät geheizt und mit der Zusatzfunktion „Sparen“ eine Sicherheitstemperatur von 8 °C gehalten werden. Mit dem Timer kann die Klimaanlage automatisch so eingestellt werden, dass nur gekühlt wird, wenn jemand zuhause ist. Im Schlaf-Modus wird der Raum in den ersten Stunden abgekühlt, danach auf eine angenehme Schlaftemperatur gebracht und nach 5 bis 7 Stunden schaltet sich das Gerät automatisch ab. Kühlen ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 52 °C möglich, heizen bis -25 °C. Die climaVAIR premium ist in drei Leistungsgrößen verfügbar, von 3,6 bis 5,6 kW, passend für Raumgrößen bis 50m2. Durch die Ionisations-Funktion wird die Luft aktiv von Bakterien, Allergenen und Gerüchen befreit.