Die ACO PowerDrain Performance besteht aus einem robusten Polymerbeton Rinnenkörper mit hoher Seitenwandstabilität und einem Gussrost mit Powerlock Arretierung. Speziell bei Halleneinfahrten, Rampen und Zufahrten zu Parkgaragen bietet dieser Rost Sicherheit gegen Querüberströmung: Sein Längsstabdesign verhindert, dass zufließendes Oberflächenwasser über die Rinne hinwegströmt. So werden optimale hydraulische Eigenschaften mit einem großen Einlaufquerschnitt gebündelt. Die Rostarretierung Powerlock verankert den Gussrost in der Zarge des Rinnenkörpers und gewährleistet so eine sichere Überfahrt mit Schwerfahrzeugen. Zusätzlich integrierte Elastomerdämpfungen verhindern das Anschlagen des Rostes an der Zarge und sollen so den Lärm im Straßenverkehr und bei Garagenabfahrten reduzieren.