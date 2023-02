Für ein komfortables Raumklima im Hotel wurde auf die Bedienung mittels ISYteq Touch 4.0 gesetzt. ISYteq ist ein Mikroprozessor basiertes, programmierbares elektronisches Controls-System, welches die Regelung von Anlagen optimiert. Das Display am Touch 4.0 ist für die Anwendung im Hotelzimmer zur horizontalen oder vertikalen Montage konzipiert und kann gedimmt oder ausgeschaltet werden, wenn die Beleuchtung zu hell ist, oder das Gerät gerade nicht bedient wird.

Die ISYteq-Regelung vereint Spitzentechnologie mit intuitiver Bedienung. So sollen die Systeme für Komfort und Energieeffizienz sorgen. FläktGroup Gebläsekonvektoren in Verbindung mit ISYteq Regelungen können überall dort eingesetzt werden, wo Heizung, Kühlung oder Lüftung mit individueller Anpassung an das Nutzerverhalten verlangt wird. Die FläktGroup punktet hier mit ihrer Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Projektierung von Gebläsekonvektoren für maßgeschneiderte Raumklimatisierung.