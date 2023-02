Insbesondere in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, kommt es schnell zum Gefühl von stickiger Luft. Wird die Luft aber bereits als schlecht empfunden, ist der CO₂-Gehalt meist schon bedenklich. Die maximale CO₂-Konzentration sollte bei 1.000 ppm liegen, darüber schwindet die Leistungsfähigkeit deutlich. Der erste Impuls ist nun meist, die Fenster zu öffnen, um „frische Luft“ in den Raum zu lassen. Doch durch Stoßlüften steigt nicht nur der Energieverbrauch signifikant, auch Feinstaub und Pollenbelastung verschlechtern die Luftqualität. Als Feinstaub (PM 2,5) wird der Staub bezeichnet, der mindestens zu 50 % aus Teilchen mit einem Durchmesser von 2,5 μm besteht. Diese Partikel, die maximal so groß wie Bakterien und für das freie Auge unsichtbar sind, können bis in die Lungenbläschen gelangen. Daher gilt: So viel Lüften wie nötig, so wenig wie möglich.

Um dennoch mit ausreichend Frischluft versorgt zu sein, braucht es ausgeklügelte Lüftungslösungen. Raumlufttechnische Geräte von bösch sorgen für Frischluft, indem sie die Zuluft filtern, erwärmen und kühlen, natürlich unter Einhaltung der aktuellen energetischen und hygienischen Standards. Seit über 50 Jahren verfügt die Walter Bösch GmbH & Co KG bereits über eine firmeneigene Abteilung zur Planung und Produktion von raumlufttechnischen Geräten und nützt diese jahrzehntelange Erfahrung bei individuell zugeschnittenen Lösungen. Das modulare Gehäusesystem, eine projektspezifische Planung und Beratung sowie die flexible Fertigung erlauben den Geräten von bösch diese Individualität. Die Spezialität von bösch ist es dabei, alles aus einer Hand anzubieten und abzuwickeln. Von der Planung der Raumautomation über den Bau und die Montage der Lüftungsgeräte, die Einschulung und natürlich den Service danach.