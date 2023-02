Eine Wärmepumpe holt umweltfreundliche Wärme ins Haus. Sie ist unabhängig von Rohstoffen wie Öl und Gas und benötigt weder Kamin noch Brennstofflager. Das waren auch die Beweggründe der Familie Mair* sich für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zu entscheiden. Ihre in die Jahre gekommene Gastherme musste ausgetauscht werden, aufgrund des unsicheren Rohstoffmarkts und dem Wunsch nach einer umweltbewussten Heizungslösung fiel die Wahl auf eine Wärmepumpe von Mitsubishi Electric. Diese eignet sich besonders für anspruchsvolle Systeme in Neubau und Modernisierung. Weiter musste der begrenzt verfügbare Platz in Technik- und Lagerraum berücksichtigt werden.

*Name von der Redaktion geändert