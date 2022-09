Ein besonders großes Potential für die Sanierung liegt bei Mehrfamilienhäusern, insbesondere bei den in den 60er- und 70er-Jahren errichteten Gebäuden und zunehmend auch bei neueren (80er-Jahre) und teilsanierten Gebäuden. Der notwendige Ausstieg aus Öl und Gas wird den Druck auf den Sanierungsmarkt zudem deutlich erhöhen. Neue Sanierungskonzepte müssen die thermisch-optimierte Hülle mit einer Wärmeversorgung auf Basis von Wärmepumpentechnologien und mit erneuerbaren Energien vereinen und ermöglichen, eine Kernsanierung vermeiden.

Das multidisziplinäre, von der Universität Innsbruck geleitete Demo-Projekt „PhaseOut“ setzt genau hier an und entwickelt und erprobt Lösungen für minimalinvasive Sanierungsverfahren. Ziel ist es, durch Gebäudedämmmaßnahmen und vorgefertigte Fassadenelemente im Geschoßwohnbau die Heizung und die Warmwasserversorgung von Gas auf innovative Wärmepumpenlösungen (plus Photovoltaik plus innovative Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung) umzustellen. Die Effizienz von Wärmepumpen (Leistungs- bzw. Arbeitszahl) hängt maßgeblich von der bereitzustellenden Vorlauftemperatur ab. Deshalb werden Wärmepumpen typischerweise in Kombination mit einer Flächenheizung, wie z. B. Fußbodenheizung (mit ca. 35 °C Vorlauftemperatur), betrieben.



Die Leistungsabgabe von Fußbodenheizungen ist limitiert, was bei hohen Dämmstandards aber keine Herausforderung darstellt. Bei der thermischen Sanierung würde aber ein Umstieg auf eine Fußbodenheizung i.d.R. einen zu hohen invasiven Eingriff in Bezug auf Kosten, Bauzeit, neue Einrichtung und vieles mehr bedeuten. Daher sollen soweit möglich die bestehenden Radiatoren weiter genutzt werden. Dafür ist auch eine entsprechende thermische Sanierung der Bestandsgebäude notwendig, um die benötigte Vorlauftemperatur bei begrenzter Wärmeübertrager-Fläche in den Räumen auf ein - für Wärmepumpen sinnvolles - Niveau zu senken.