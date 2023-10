Als Bauherr des Loxone Campus gab Thomas Moser beim Expert Panel einen Einblick in das Projekt und dessen Lüftungssystem. Der Gebäudekomplex am Gründungsort von Loxone umfasst sowohl ein Hotel mit Wellnesscenter, ein Restaurant, ein Auditorium als auch mehrere Büroräumlichkeiten sowie Lagerflächen. Als Live Best-Practice-Beispiel soll der Campus einen Einblick in modernes Arbeiten und Leben geben. Demnach ist auch die Gebäudetechnik des Campus von der Heizung über die Kühlung bis zur Lüftung automatisiert und bedarfsgesteuert – zum Einsatz kamen HLK-Komponenten von Belimo.



Eine Herausforderung des Projektes lag darin, den 15 Hektar großen Gebäudepark mit nur einer Technikzentrale zu versorgen und dabei die individuellen Anforderungen der Räume mit unterschiedlichen Nutzungszwecken zu beachten. Um für eine optimale Raumluftqualität zu sorgen, sind weite Teile des Campus CO 2 -, feuchte- und temperaturgeregelt. Die Belimo-Komponenten wurden dafür mittels MP-Bus an das Gebäudeautomationssystem von Loxone angebunden. Letztere entwickelten eigens zu diesem Zweck die Schnittstellen Belimo Tree und Air.

Gebäudetechnisch darüber hinaus spannend: Die gesamte Hydraulik in der Hauptverteilung wird elektronisch druckunabhängig mit Belimo Energy Valves ausgeführt. So erfolgt der hydraulische Abgleich rein digital. Die 80 Hotelzimmer im Campus verfügen über Deckeninduktionsgeräte; Belimo-Durchflusssensoren und Loxone-Sensoren messen den Bedarf an Heiz- oder Kühlenergie, so sind bei Nichtbelegung eines Zimmers Energieeinsparungen möglich.