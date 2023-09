In einem Interview mit der Tageszeitung "heute" präferierte Bildungsminister Martin Polaschek am 4. September 2023 die Fensterlüftung: "Ich bin überzeugt, dass man mit Stoßlüften einiges erreichen kann". Gleichzeitig gab er lüftungstechnischen Anlagen und Luftreinigern in einem Aufwaschen einen Korb, denn dieses seien "in Zeiten der Nachhaltigkeit, wo es unser Ziel sein sollte, Energie einzusparen wo immer es geht" nicht sinnvoll.

Bei den Vertretern der Gebäude- und Lüftungstechnik kam das nicht gut an. Denn nicht nur dass es eine Absage an alle Bemühungen der Branche ist, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und eine Verbesserung der Luftqualität in den Klassenräumen zu erreichen: Es scheint, dass hier von ministerieller Seite Lüftungstechnik mit Luftreinigung verwechselt wird. Auch die für den Lernerfolg relevante CO 2 -Konzentration in der Atemluft wird mit der Konzentration von Krankheitserregern, dem Haupttreiber der Corona-Pandemie, in einen Topf geworfen. Aber sehen Sie die entscheidende Passage selbst: