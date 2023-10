Christian Praher ist einer der Autoren der grundlegenden Studie der Österreichischen Energieagentur (ÖAE), die Energieeffizienzmaßnahmen für die Umsetzung der EU Richtlinie in Österreich identifiziert und bewertet hat. Der Experte der Energieagentur hat in dieser 2022 fertiggestellten Studie eine ganze Reihe von Maßnahmen unter die Lupe genommen.



Diese reichen von der Elektrifizierung der Mobilität bis zur adabiatischen Kühlung und zum Tausch von Antriebsmotoren in der Industrie. Als besonders effizient haben sich gebäudetechnische Maßnahmen wie eben der hydraulische Abgleich herausgestellt.



„Für den hydraulischen Abgleich haben wir ein konservatives Einsparziel von 8 kWh pro m2 Nutzfläche und Jahr angenommen“, so Praher. Damit bewegt man sich an der Untergrenze dessen, was durch sauberen hydraulischen Abgleich tatsächlich erreichbar ist. Für ganz Österreich ergibt sich daraus ein Einsparpotenzial von mehr als 1.300 GWh im mehrgeschoßigen Wohnbau.