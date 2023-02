Anfang 2021 eröffnete Hotmobil in Neusiedl am See wieder – das Unternehmen war bereits von 2001 bis 2018 in Österreich vertreten – einen eigenen Standort in der Alpenrepublik. Von dort aus sollte der Markt nach der Übernahme von energy4rent (vormals Hotmobil Vertriebs GmbH) durch die Heizkurier-Gruppe neu aufgebaut werden. Werner Koudela, zuständig für den Vertrieb in Österreich, zieht ein Jahr später Bilanz: „Das Echo war sensationell gut. Alleine die Nähe zu einigen Energieanbietern wie Energie Burgenland oder EVN hat eingeschlagen.“ Auch Vertriebsleiter Thomas Brukner schließt sich an: „Die Kund*innen sind sehr zufrieden und erfreut, Hotmobil als lokalen Ansprechpartner wiederfinden zu können.“ Die Umsatzziele gegenüber der Konzernmutter habe man im ersten Jahr sogar überschritten.