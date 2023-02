Ab 8. April können beim passathon 2022 – Race for Future über 600 klimaschonende Gebäude mit dem Rad sechs Monate lang in ganz Österreich erkundet werden. Diese Leuchtturmobjekte in über 200 Gemeinden zeigen vor, wie die Klimaneutralität bis 2040 für den Gebäudesektor in Österreich Realität werden kann. Die 27 Routen führen nicht nur durch alle Landeshauptstädte, für die besonders sportlichen Teilnehmer kann dabei auch der Großglockner, der Arlberg, die Silvretta oder das Leithagebirge bezwungen werden. Alle Teilnehmer mit mindestens 125 erradelten Leuchttürmen erwartet zum Abschluss die Überreichung der passathon Trophäen im neu eröffneten Wiener Parlament.



Der passathon führt als weltweit größter Outdoor-Event für klimagerechtes Bauen und Sanieren auf rund 2.000 Kilometern quer durch ganz Österreich. Dabei entdecken die Radler nicht nur die vorbildlichsten Gebäude für eine enkeltaugliche Zukunft, sondern auch unterschiedliche Regionen und versteckte Winkel in Österreich. Mit der "Österreich radelt"- App lassen sich die Leuchtturmobjekte in allen neun Bundesländern bis 8. Oktober 2022 erkunden. Die nachhaltigen Gebäude können unabhängig von der Corona Entwicklung mit sicherem Abstand und dem Rad oder zu Fuß individuell oder in Kleingruppen erkundet werden.