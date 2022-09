Das dezentrale Einzelraumgerät bietet den Mehrwert der kontrollierten Wohnraumlüftung mit gutem Preisverhältnis für kleine und mittlere Wohneinheiten. Im Kompaktlüftungsgerät werden Funktionen wie Feuchteschutz, Komfortlüftung und Wärmerückgewinnung vereint, es ist sowohl im Neubau als auch in der Sanierung einsetzbar. Der großzügig dimensionierte Enthalpietauscher sorgt für eine effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung. Er garantiert ein angenehmes Raumklima, ohne dabei Kondensat zu produzieren. Effiziente und leise laufende EC Radialventilatoren ermöglichen einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb.



Die Ausführungen des LG 100 ermöglichen eine Decken-, Wand- und Unterputzmontage:

Unterputzlösung: Montage des Lüftungsgerätes in der Außenwand (optional als Ein- oder Mehrraumanwendung).

Aufputzlösung: Montage an der Innenseite einer Außenwand

Deckenlösung: Montage in einer abgehängten Decke

Die Unterputzlösung bietet sich dabei besonders in Neubauten an, bei der das Lüftungsgerät beinahe bündig in der Außenwand verschwindet. Für Sanierungen in Bestandsgebäuden ist die Aufputzmontage empfehlenswert, da für die Installation lediglich zwei Kernbohrungen notwendig sind. Alternativ lässt bei der Deckenmontage eine um 200 mm abgehängte Decke das Lüftungsgerät und Rohrleitungen verschwinden. Der Einbau in die Außenwand lässt Steigleitungen entfallen, Brandabschnitte werden nicht berührt. Je nach Bedarf lassen sich weitere Räume direkt über das KOMFLEX-Luftleitungssystem einbinden.