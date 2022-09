TGA: Wie lautet eine erste Einschätzung Ihrerseits, ist die angedachte Einsparung der EU in Österreich machbar? Welche Rolle spielt der Gebäudesektor?



Martina Majcen: Österreichs Haushalte verbrauchen aktuell ca. 18 Prozent des Gases, dazu kommt noch das Gas, das für Kraftwerke, Heizwerke und Fernheizwerke benötigt wird, und somit indirekt auch in die Haushalte fließt. Im Gebäudesektor ist die Gaseinsparung von 15 Prozent im nächsten Winter jedenfalls ein erreichbares Ziel. Bereits aktuell ist durch die hohen Gaspreise im Haushaltsbereich ein merklicher Rückgang des Gasverbrauches gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dazu führt einerseits das geänderte Nutzungsverhalten durch den bewussteren Umgang mit der kostbar gewordenen Energie, andererseits auch ein aktuell beschleunigter Umstieg auf erneuerbare Energieträger im privaten Bereich. Dazu gehört auch die Rückkehr zur vermehrten Nutzung von bereits vorhandenen Holzöfen. Im Sektor Industrie und Gewerbe ist die Reduktion bei gleichbleibend hoher Produktion deutlich schwieriger zu schaffen, da die benötigten Hochtemperatursysteme wesentlich schwieriger mit erneuerbarer Energie zu substituieren sind. Auf den produzierenden Bereich entfallen jedoch etwas über 40 Prozent des österreichischen Gasverbrauches, sodass hier große Herausforderungen bevorstehen, um die 15 Prozent Einsparung zu schaffen.



Dem Bestand und seiner Energieeffizienz kommt zunehmend mehr Aufmerksamkeit zu. Bei 75 Prozent des Gebäudebestands in der EU kann von Energieeffizienz aber kaum die Rede sein, so die Europäische Kommission. Wie schätzen Sie die Lage in Österreich ein?



Majcen: In Österreich bildet der „Altbau“ sowohl im urbanen als auch im ländlichen Bereich den wesentlichen Teil des Gebäudebestandes und die Sanierungsraten liegen weit unter den Prozentsätzen, die für die Erreichung der Klimaziele nötig wären. Aktuell beträgt der durchschnittliche Heizenergiebedarf bei 144 kWh/m²a, was von „energieeffizienten Gebäuden“ mit aktuellen Neubaustandards meilenweit entfernt ist. Während die Heizungsumstellungen und Installationen von PV-Anlagen durch die aktuelle Energiepreisexplosion und Förderschienen wie „Raus aus Öl und Gas“ derzeit einen regelrechten Boom erleben, ist bei der Hüllsanierung der Gebäude kaum ein Anstieg zu verzeichnen. Heizungsumstellungen alleine erhöhen zwar den Anteil an erneuerbaren Energieträgern, können aber den Endenergiebedarf der Gebäude alleine nicht ausreichend senken.



Eine umfassende Sanierung dagegen reduziert den Energiebedarf im Altbestand um bis zu zwei Drittel. Hemmnisse sind dabei vor allem die hohen Kosten, die sich im Gegensatz zur wesentlich günstigeren und besser geförderten Heizungsumstellung über niedrigerer Energiekosten nicht neutral bilanzieren lassen. Zusätzlich führen Fachkräftemangel und ausgebuchte Bau- und Haustechnikunternehmen, für die Neubauten im Allgemeinen einfacher, leichter kalkulierbar und lukrativer sind als Sanierungen auch nicht gerade zu einem Hoch an Sanierungen. RENOWAVE.AT, das österreichische Innovationslabor für die Gebäudesanierung, arbeitet aktuell unter anderem intensiv am Thema serielles Sanieren unter Einsatz vorgefertigter Elemente – auch mit fassadenintegrierten Haustechnikelementen – um diesen Schwierigkeiten entgegenzutreten und eine neue Sanierungswelle anzustoßen.