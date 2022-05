Luftfilter können zur Energieeffizienz beitragen

Ein geringer Energieverbrauch sollte niemals wichtiger als eine effiziente Luftfiltration und gute Luftqualität sein. Aber das eine muss das andere nicht zwingend ausschließen: Camfil zeigt, wie sowohl für gute Raumluftqualität gesorgt, der Energieverbrauch gesenkt als auch Kosten gespart werden können. Denn mit steigenden Energiepreisen und strengeren Anforderungen an die Reduzierung der CO 2 -Emissionen rückt auch der Energieverbrauch durch Luftfilter in das Interesse des Gebäudemanagements.