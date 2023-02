In Kainbach bei Graz hat die Inbetriebnahme einer neuen Biomasseheizung mit Hackschnitzeln aus eigener Landwirtschaft den Erdgasverbrauch um 974 Tonnen CO 2, oder umgerechnet fast 15 Prozent reduziert.

oder umgerechnet fast 15 Prozent reduziert. Der Fernwärmeanschluss am Standort Kritzendorf ermöglichte die Substitution von jährlich 400.000 Liter Heizöl.



Die gefährlichen Abfälle wurden österreichweit um 34 Tonnen oder ca. ein Drittel reduziert.

Der Gesamtenergieverbrauch über alle Standorte konnte um 4,57 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2017 gesenkt werden, obwohl zeitgleich in zahlreichen Untersuchungs- und Behandlungsräumen sowie Bettenstationen Klimaanlagen installiert wurden.

Im Vergleich zum Basisjahr 2017 wurde der CO 2- Ausstoß bereits um 50 Prozent reduziert. Bis 2026 soll dies auf 70 Prozent gesteigert und 2030 vollständige CO 2 -Neutralität erreicht sein.



Die Barmherzigen Brüder planen zudem, die Wärmeversorgung an allen Standorten aus erneuerbaren Energieträgern oder industrieller Abwärme zu speisen, grünen Strom aus Photovoltaik-Anlagen an allen Standorten zu gewinnen und die EMAS-Standards auch in Einrichtungen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn umzusetzen.