„Bislang wurden vier Wärmepumpen geliefert und in Betrieb genommen. Die bedarfsgerechten Anforderungen von Leistung und Platzersparnis forderten von unseren Viessmann-Ingenieur*innen modernste Konstruktion- und Fertigungsweise. So wurden die Maschinen partiell in Modulbauweise gefertigt – im Werk geprüft, in Teilkomponenten transportiert und eingebracht. Direkt vor Ort wurden die Module an ihrem Zielplatz zusammengefügt und erneut in Betrieb genommen” erklärt Ing. Thomas M. Gamperl, MSc., Vertriebsingenieur bei Viessmann, die Vorgehensweise.



Vor allem die Gewerbe- und Bürobereiche benötigen im Sommer angenehme Temperaturen. Dazu werden über die reversiblen Wärmepumpen Kältepufferspeicher geladen, aus denen die einzelnen Gebäude versorgt werden. Wird mehr Abwärme produziert, als für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann, erfolgt über das Wasser des Donaukanals eine Rückkühlung. Die Kälteschiene ist auf eine Temperatur von 8 °C ausgelegt. Ein übergeordnetes Mess- Steuerungs- und Regelsystem sorgt für einen optimierten und effizienten Betrieb der Energieerzeugung.



Die Anlage erzeugt 11,7 Mio. kWh Wärme und 6,2 Mio. kWh Kälte pro Jahr und die Leistungsbereitstellung für die Kund*innen umfasst 9.000 kW Wärme und 6.000 kW Kälte. Dabei werden pro Jahr rund 3.100 t CO 2 eingespart.