Kritisiert wird von den Wohnungseigentümer*innen unter anderem der hohe Anschlusswert der beiden Wohntürme. Im Vergleich zu anderen Wohnhochhäusern in Wien seien die daraus resultierenden fixen, verbrauchsunabhängigen Grundkosten überhöht. Die Übermittlung der Heiz- und Kühllastberechnungen sei vom Bauträger bislang verweigert worden. Wegen einer nachteiligen Vertragsklausel könne man die Anschlusswerte – im Gegensatz zu einem Fernwärmevertrag – auch in der Zukunft nicht mehr reduzieren.



Sorge bereitet den Bewohner*innen zudem die von ihnen wahrgenommene Rechtsunsicherheit der Energieversorgung. Die SEM Energie- und Gebäudemanagement GmbH habe das Flusskraftwerk nach seiner Fertigstellung an die neu gegründete SEM Anlagen GmbH übertragen. Diese sei ausschließlich zum Betrieb dieser Heizanlage gegründet worden und verfüge über kein weiteres Vermögen, so die Wohnungseigentümergruppe. Im Fall einer Insolvenz wäre die Wärme- und Kälteversorgung der Wohnungen somit nicht mehr gewährleistet.



Die, ebenfalls zum Soravia-Konzern gehörende, Hausverwaltung IMA Immobilien Management habe im Namen der Wohnungseigentümer*innen außerdem auf die Pfandrechte an der Anlage verzichtet, wobei der Geschäftsführer der Hausverwaltung zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig auch Prokurist der SEM gewesen sei. Anschließend wurde das Flusskraftwerk von der SEM an eine Bank verpfändet. Die Wohnungseigentümer*innen verlangen nun eine Insolvenzversicherung oder Bankgarantie für die Versorgungssicherheit. Gegen die Hausverwaltung läuft inzwischen ein Abberufungsverfahren wegen grober Pflichtverletzung.