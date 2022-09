Ing. Peter Hoffmann, MBA ist der neue Leiter für Produktmanagement und Marketing bei der Labor Strauss Gruppe (LST), einem europäischen Hersteller für Gefahrenmeldetechnik. Zu den Aufgaben des Vertriebs- und Marketingexperten zählen neben dem strategischen Ausbau der Geschäftsfelder Brandmeldeanlagen, Löschsteuersysteme und Notbeleuchtung auch die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Bereichen an allen elf Standorten.



Der gebürtige Burgenländer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Produktmanagement und Marketing mit. In seiner neuen Rolle als Leiter Produktmanagement und Marketing unterstützt er das Unternehmen hinsichtlich Digitalisierung und Internationalisierung sowie der Verknüpfung zwischen Produktmanagement und Marketing. „Mein klares Ziel ist es, die Reputation und Bekanntheit des Unternehmens als innovativer Komplettanbieter weiter zu steigern und die Digitalisierung in allen Bereichen konsequent voranzutreiben“, so Hoffmann über seine neue Aufgabe.



Zuvor war der gelernte Nachrichtentechniker, der zudem einen MBA für Generalmanagement erworben hat, bei mehreren Unternehmen im Vertrieb tätig, darunter auch im Bereich Brandschutz, und anschließend viele Jahre Produkt- und Marketingmanager bei Rittal. „Wir freuen uns, mit Peter Hoffmann einen versierten Manager an Bord zu holen, dem das Thema Brandschutz vertraut ist“, so Dipl.-Ing. Stefan Friedl, Geschäftsführer von Labor Strauss, über den Neuzugang.