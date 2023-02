Mitte Jänner 2022 wählte die Produktgruppe "Gewerbliche Kühlgeräte" von Eurovent, dem europäischen Branchenverband für Raumklima, Prozesskühlung und Lebensmittelkältekettentechnologien, ihren neuen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter: Maurizio Orlandi wurde zum Vorsitzenden gewählt, Jesus Beraza steht im als Vize zur Seite.



Maurizio Orlandi, Manager für technische Compliance und geistiges Eigentums bei Epta, greift auf umfassende Erfahrung in der Kühlindustrie wie Eurovent selbst zurück. Er folgt Pierluigi Schiesaro (Leitung für Forschung & Entwicklung bei Arneg) nach, der den Posten seit 2005 innehatte. Jesus Beraza, Chief Strategy and Innovation Officer bei Koxka, wurde in seiner Funktion als Stellvertreter, die er seit 2016 bekleidet, wiedergewählt.