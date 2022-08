Auf über 20 Seiten hat Alva sein gesamtes Reinigungssortiment zusammengefasst, damit Alva-Artikel auch nach Jahren glänzen wie am ersten Tag. Jetzt auch in Öko-Qualität.

Welches Reinigungsmittel für welchen Einsatz geeignet ist, zeigt eine Tabelle mit der Materialverträglichkeit.



Alva-Reinigungsprodukte gibt es für den Einsatz in Bad, Küche, Keller, Dach & Co. Dazu passend gibt es Zubehör wie Bürsten und Tücher. Auch Reiniger für die Hände der Installationsprofis sind darunter zu finden. Statt groben Sand setzt Alva hier auf Weichholzgranulat. Freie Sicht auf Fahrten zu Kund*innen gibt es mit Sommer- und Wintermischungen für die Scheibenwaschanlagen der Monteurautos, auch Klassiker wie Rohrreiniger, Urinsteinlöser bis hin zum Druckluftspray und Universalöl sind dabei. Von Alva Bio gibt es neben einem Universal- und Kraftreiniger auch Spezialprodukte für Glas, Sanitär und WC sowie eine Oberflächenpolitur.