Neues Präsidium bei der ÖGNI

Fünf Jahre waren die Funktionär*innen der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) im Präsidium sowie in den Ausschüssen tätig. Aufgrund des diesjährigen Ablaufs der Funktionsperiode fanden im Rahmen der 12. Generalversammlung der ÖGNI Ende März 2022 Neuwahlen statt.



Mit einer Dreifach-Spitze nimmt das teils neubesetzte Präsidium seine Tätigkeiten auf bzw. setzt diese fort: Dr. Andreas Köttl (Value One) wurde erneut zum Präsidenten gewählt. Er blickt mit Tatendrang in die Zukunft: „Das Thema der Nachhaltigkeit war in der Bau- und Immobilienbranche noch nie so aktuell wie jetzt und ich freue mich, dieses in der Funktion des ÖGNI-Präsidenten weiterhin vorantreiben zu können." Er wird auch in der kommenden Amtsperiode erneut von DI Gerald Beck (UBM Development) als Vize-Präsident unterstützt. Ein neues Gesicht in der Dreifach-Spitze gibt es mit DI Nadja Pröwer (CBRE).