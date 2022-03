Immobilienzertifizierung nach EU-Taxonomie

Mit der Ausweitung der EU-Taxonomie müssen künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im Besitz von Immobilien sind, konkrete Auskunft über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte geben. Die Umsetzung der ESG-Anforderungen erfolgt anhand von sechs Kriterien und gilt als eine der größten Herausforderungen der europäischen Immobilienbranche in den kommenden Jahren. Dieser Herausforderung begegnet PwC Österreich in exklusiver Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) mit dem landesweit ersten Full-Service-Zertifizierungsangebot für Unternehmen, das das gesamte Spektrum der Taxonomie-Anforderungen abdeckt. ÖGNI ist die erste und aktuell einzige Zertifizierungsstelle in Österreich, die Immobilien im Sinne der EU-Taxonomie prüft.



„Rund ein Drittel der CO 2 -Emissionen in der EU entfallen auf Gebäude. Um die Klimaziele zu erreichen, muss auch die Immobilienwirtschaft Verantwortung übernehmen. Sämtliche Teilbereiche werden dadurch betroffen sein, allen voran Bau und Betrieb, aber auch Finanzierung, Vermögensanlage und Bilanzierung“, so Peter Fischer, Real Estate Leader bei PwC Österreich. „Gemeinsam mit ÖGNI decken wir die Anforderungen im Bereich Real Estate auf Asset- und Portfolio-Level, aber auch für bestandshaltende Unternehmen, wie Supermärkte mit Filialnetz, ab. Auch Zinshausbesitzer mit Fremdfinanzierung sind von den Neuregelungen betroffen und müssen sich erst im ‚Taxonomie-Dschungel‘ zurechtfinden.“