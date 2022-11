Die Panasonic Corporation gab zudem auf der Interclima in Paris bekannt, dass ihre Heating & Ventilation A/C Company ihre Wachstumsstrategie für das Aquarea-Luft/Wasser-Wärmepumpengeschäft in Europa weiter vorantreiben wird. Das Unternehmen plant, bis Mai 2023 drei neue umweltbewusste Modelle für Privathaushalte mit unterschiedlichen Heizleistungen auf den Markt zu bringen, die natürliche Kältemittel verwenden. Zudem soll die Produktpalette in diesem Bereich bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2026 mehr als verdoppelt werden.



Um die große Nachfrage zu befriedigen, investiert Panasonic bis zum Ende März 2026 rund 50 Mrd. Yen (ca. 350 Mio. EUR), um die Produktionskapazitäten in seinen Fabriken in der Tschechischen Republik und in Malaysia zu erhöhen, die technologischen Entwicklungskapazitäten in seinem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum zu steigern und sein Geschäft mit Cloud-basierten Wartungslösungen sowie das Marketing auszubauen.



Bis zum Geschäftsjahr, das im März 2026 endet, will das Unternehmen so 50 Prozent seiner Schulungszentren und Ausstellungsräume ausbauen, um Installateur*innen ein umfassendes Schulungsprogramm anbieten zu können. Darüber hinaus will das Unternehmen 2023 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa für den Bereich Luftqualität und Klimatisierung, einschließlich Luft/Wasser-Wärmepumpen, eröffnen. Mittelfristig strebt Panasonic eine Produktionskapazität von 1 Million Einheiten an.