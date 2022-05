Ritterschlag für Panasonic-Wärmepumpen

Für weitere Beratungen wandte sich der Hotelbetrieb an den Heizungsspezialisten Michael Dahlen, Inhaber der Dahlen Haustechnik. Gemeinsam mit dem Großhändler Richter+Frenzel und den Vertriebsingenieur*innen von Panasonic entwickelte Michael Dahlen ein Heizkonzept basierend auf den für die Sanierung besonders geeigneten Panasonic Wärmepumpen mit T-CAP-Technologie. Denn die Luft/Wasser-Wärmepumpen der T-CAP-Baureihe eignen sich mit Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius für den Ersatz von in die Jahre gekommene Öl- oder Gas-Heizungen in Bestandsgebäuden. Zusätzlich zur Heizung und Warmwasserbereitung bieten die Geräte auch die Möglichkeit, an heißen Sommertagen über eine Flächenheizung zu kühlen.

Damit die Hotelgäste ihren Aufenthalt ungestört von den Geräuschen des Heizungssystems genießen können, schlug der Installateur die leise Variante der T-CAP-Baureihe vor. Bei den unter der Bezeichnung „Super Quiet“ geführten Geräten, ist der Verdichter mit Geräusch absorbierenden Materialien, wie man sie aus dem Fahrzeugbau oder der Geräuschdämmung bei hochwertigen Computersystemen kennt, schallisoliert. Zudem tragen dreiblättrige Ventilatoren und ein laufruhiger Verdichter ebenfalls zum leisen Betrieb bei. Bis zu einer Außentemperatur von -20 Grad arbeiten die Geräte nahezu ohne Leistungsabfall. Das schafft ausreichend Reserven für die optimale Auslegung der Wärmepumpenanlage auf den tatsächlichen Leistungsbedarf am Auslegungspunkt.