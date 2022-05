Rohrschalen von Steinbacher mit CE-Kennzeichnung

Die steinonorm Polyurethan-Isolierschalen von Dämmstoff-Komplettanbieter Steinbacher tragen jetzt eine CE-Kennzeichnung. Professionelle Rohrdämmung hilft dabei, Energie und Kosten zu sparen: Der Wärmeverlust im Vergleich zu ungedämmten Rohren kann um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Beide PU-Isolierschalen – steinonorm PUR 035 PVC und PUR Alu – sind nun auf Basis der Europäischen Technische Bewertung ETA 20-0030 mit einer CE-Kennzeichnung versehen.



Die Anforderungen an Polyurethan-Rohrschalen sind in der europäischen Norm EN 14308 geregelt. Allerdings gilt diese Norm nur für Produkte mit einem Anteil an geschlossenen Zellen von mindestens 90 Prozent. Damit fehlt für Isolierschalen aus PUR/PIR mit einem geringeren Anteil an geschlossenen Zellen die Grundlage für eine CE-Kennzeichnung. Auf Basis der EAD 041094-00-1201 (European Assessment Document) hat Steinbacher eine Europäische Technische Bewertung (ETA) erhalten, welche nun eine CE-Kennzeichnung der Isolierschalen mit offenzelligem PU-Schaum ermöglicht.