Grandis E wurde auch bei den Iconic Awards: Innovative Interior 2022 ausgezeichnet. Dieses Trendbarometer der Einrichtungsbranche prämiert jährlich Produkte, die mit Ergonomie, Funktionalität, Bedienbarkeit, Gestaltungsqualität, Langlebigkeit und vielen weiteren Eigenschaften punkten. Der unabhängigen Jury aus Vertreter*innen der Bereiche Design, Handel und Medien fiel die Grandis E dabei in Bezug auf Funktionalität und Bedienbarkeit, aber auch im Hinblick auf ihre Gestaltungsqualität und Langlebigkeit auf. In der Kategorie Gebäudeausstattung erhielt die Küchenarmatur darum die Prämierung als Best of Best.