Ob für die industrielle Produktion, Lagerhaltung oder Gewerbe - der Rotationszerstäuber Condair ABS3 verspricht eine kostengünstige Lösung für die Luftbefeuchtung. Durch die Wasserverteilung ohne eine Hochdruckpumpe oder einen Luftkompressor benötigt der ABS3 nur eine geringe Leistungsaufnahme und arbeitet energieeffizient. Als Standardversion verteilt er den Sprühnebel in einem 120°-Winkel, für Spezialanwendungen ist ein 360°-Modell für die Deckenmontage erhältlich. Zudem passt der ABS3 seine Befeuchtungsleistung an die Gegebenheiten an, wodurch eine Überfeuchtung verhindert werden soll, auch wenn die Umgebungsbedingungen schwanken.



0.055 Liter fasst das Wasserreservoir, diese Menge wird innerhalb von 30 Sekunden zerstäubt. Nach sechs Betriebsstunden startet der zyklische Abschlämmvorgang automatisch; im Stand-by Modus wird nach 72 Stunden gespült und abgeschlämmt. Der ABS3 verfügt über Befeuchtungsleistungen von 1,0 bis 6,5 l/h und funktioniert mit Leitungswasser oder vollentsalztem Wasser - auch ein Betrieb mit fließendem Wasser ist möglich.