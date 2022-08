Die heutige Gebäudetechnik bei Heizung, Lüftung und Kälte ist durch unzählige Sensoren und Aktoren gekennzeichnet. Der folgende Fachartikel beschreibt eine enorme Vereinfachung im Aufbau eines Verteilers für die Regelung der Leistung von Heizungs- oder Kälteverbrauchern, den Heizungs- und Kälteverteiler Hydropilot mit Aufbaugruppe Strahlpumpe. Der Heizungsverteiler Hydropilot wird bei Baelz bedarfsgerecht konzipiert und gefertigt und kommt fertig montiert und verdrahtet auf die Baustelle.



Die Regelung der Wärme- bzw. Kälteleistung1 unterschiedlicher Verbraucherkreise mittels Strahlpumpen hat sich über viele Jahre bewährt. Insbesondere die niedrigen Rücklauftemperaturen in der Heizungstechnik dieser Regelungsvariante finden viel Beachtung. Der durch eine Pumpe am Verteiler erzeugte Differenzdruck oder der in der Wärmeversorgung durch eine Hauptpumpe erzeugte Netzdifferenzdruck kann durch den Einsatz von Strahlpumpen zur Umwälzung des Wassers und der Temperaturregelung mit Rücklaufbeimischung über die jeweiligen Verbraucherkreise einer Liegenschaft genutzt werden. Es sind damit keine weiteren Umwälzpumpen im Gesamtsystem notwendig. Mit der Anzahl der Regelkreise erhöht sich der wirtschaftliche Vorteil dieser Technologie.