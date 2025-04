Großprojekte gelten seit langem als Zukunftsthema in der Solarwärme, hier hat die Solarbranche viele Handlungsmöglichkeiten selbst in der Hand, passiert ist aber noch nicht so viel. Warum gibt es nicht längst viele Riesensolarparks?

Gattringer: Diese Großanlagen gibt es international bereits – das beste Beispiel ist Silkeborg in Dänemark mit rund 156.000 m² Kollektorfläche bzw. rund 110MW Leistung. Auch in Deutschland ist einiges passiert: Bis Juli 2023 waren dort bereits 52 solarthermische Großanlagen mit insgesamt 153.000 m² Kollektorfläche und einer Leistung von etwa 107 MW in Betrieb. Zu den größten Projekten zählt Greifswald (18.700 m², 8 GWh Wärme jährlich) und der Neubau in Leipzig (41 MW ab 2026). Dennoch sehen wir, dass der Markt für solche Projekte derzeit vor allem in Osteuropa und Asien wächst. Während in Europa oft langwierige Umweltverträglichkeitsprüfungen und Bürokratie den Ausbau bremsen, wird in China einfach gebaut. Wenn wir in Europa bei der Wärmewende wirklich vorankommen wollen, müssen wir schneller entscheiden, pragmatischer umsetzen und technologieoffener fördern.

Sie haben jetzt mehrmals den Begriff der „Technologieoffenheit“ verwendet, der in der Vergangenheit meist von der fossilen Lobby als Kampfbegriff gegen die Bevorzugung von Erneuerbaren benutzt wurde. Ist das ein bewusster Akt, um diesen Begriff für die Erneuerbaren zu „kapern“?

Gattringer: Technologieoffenheit darf nicht länger ein Deckmantel für fossile Interessen sein. Ich verwende den Begriff bewusst anders – als Offenheit innerhalb der Erneuerbaren. Es geht nicht darum, ob wir erneuerbar werden, sondern wie: PV, Solarthermie, PVT, Wärmepumpe – je nach Bedarf und Anwendungsfall. Nur mit intelligent kombinierten Systemen schaffen wir die Energiewende wirklich effizient. Und genau darum sollte es gehen: um Effizienz.

>>> Klimaneutrale Haustechnik als neuer Standard

Von Seiten der fossilen Energieträger wird den Erneuerbaren gerne ideologische statt faktenbasierte und technologieoffene Argumentation unterstellt …

Gattringer: Ein gutes Beispiel ist für mich die Mobilität: Ein Elektromotor ist rund dreimal so effizient wie ein Verbrenner. Das ist keine Meinung, sondern Physik. Und genauso müssen wir auch im Wärmesektor denken – technologieoffen, faktenbasiert und systemisch. Technologieoffenheit heißt für mich: Die effizienteste Lösung innerhalb der Erneuerbaren wählen – nicht ideologisch, sondern systemisch denken.

Neben den angesprochenen Technologien gibt es noch einige andere, auf die heute parallel zur klassischen Solarthermie gesetzt wird: Die Kollektorhersteller vermarkten längst auch Wärmepumpen, PV und Batteriespeicher. Wird es in Zukunft noch reine Solarwärme-Produzenten geben?

Gattringer: Wer sich nur auf einfache Flachkollektoren beschränkt, wird es schwer haben. Aber Hersteller, die auf Sonderlösungen, Großanlagen oder hybride Systeme setzen, haben eine starke Zukunft. Wichtig: Wir müssen verhindern, dass uns China den Markt wegnimmt. Europa braucht eine strategische Industriepolitik für Solarwärme, sonst wiederholt sich das PV-Debakel mit der Abwanderung der europäischen Produktion.