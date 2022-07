Sobald die ESG-Berichte vollständig von Wirtschaftsprüfer*innen zu prüfen sind – und das wird in wenigen Jahren der Fall sein –, müssen sie den Kriterien der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Hier sind vor allem die Vollständigkeit, Unveränderlichkeit und Richtigkeit der Daten zu berücksichtigen. Viele Messgeräte wie Wasser-, Gas- oder Fernwärmezähler mit Bus-Anschluss lassen sich im Bereich der Datenübertragung in verschiedenen Modi betreiben. Diese nennen sich Service Level.

Beim niedrigsten Level sendet das Gerät ausschließlich seine Werte. Es wird nicht sichergestellt, dass diese auch vom Empfänger erhalten werden. Beim Service Level 1 und 2 wird die Methode Handshake benutzt. Hier erwartet das Gerät ein Feedback vom Empfänger, auch Handshake genannt. Erst wenn dieser erfolgt ist, wird der Wert als gesendet angesehen. Erfolgt kein zeitnaher Handshake, wird das Datenpaket nochmals versandt oder andere Fehlerbehebungsmaßnahmen gesetzt. Neben diesen Möglichkeiten des Protokolls ist auch die lokale Pufferung der Werte, bis die Übermittlung bestätigt wurde, von Interesse. Stellen Sie sich vor, der Bus oder das Internet sind nicht verfügbar. Dann müssen die Datensätze mit den Verbrauchswerten zwischengespeichert werden. Geschieht dies nur im Hauptspeicher so, würden bei einem Stromausfall alle so zwischengespeicherten Daten verloren gehen. Es sollte also sichergestellt sein, dass die Daten auch in einem nicht flüchtigen Speicher wie einer SD-Karte oder einem gebufferten Speicher gesichert werden.