Stufenloser Ausgleich für Versatz in Fallleitungen

Das neue Geberit Silent-db20 Offset Formstück ermöglicht einen stufenlosen Ausgleich in Fallleitungen: Um den Achsversatz in der Etage auszugleichen, sind zwei Formstücke notwendig. In Kombination mit einer Stütz- und Dehnmuffe sowie einer Langmuffe können die Formstücke einen Versatz von bis zu 10 cm pro Stockwerk stufenlos ausgleichen – so ist eine spannungsfreie Montage der Rohrleitung auf einer Länge zwischen 1,5 und 3 m möglich.



Das Kugelgelenk passt sich dabei jedem Achsversatz an. Bei der Installation kann auf eine Gleitrohrschelle verzichtet werden. Die sanfte Umlenkung durch die Gelenke ermöglicht einen schalloptimierten Abfluss des Wassers und somit einen geringeren Luftschallpegel gegenüber einem konventionellen Versatz mit Bögen. Das Geberit Silent-db20 Offset Formstück ist ebenfalls zum Ausrichten schräger Grundleitungsanschlüsse geeignet, hierbei wird nur ein Formstück benötigt.