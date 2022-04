Testo mit neuem Geschäftsführer

Testo überrascht auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels 2022 nicht nur mit Produkten, sondern auch einer neuen Geschäftsführung: Thomas Blumhagel leitet seit kurzem die Geschickte von Testo Österreich. Blumhagel war zuvor über acht Jahre bei E+E Elektronik tätig, zuletzt als Geschäftsbereichsleitung Sensoren, auch bei Automationslösungsanbieter KEBA sammelte er berufliche Erfahrung im Sales-Bereich, wie sein LinkedIn-Profil Auskunft erteilt. Am Campus-Steyr absolvierte Blumhagel einen Bachelor in Production and Mangement sowie einen Master in International Marketing und Management.

Halle 20, Stand E120

Digitaler Messestand