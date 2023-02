Der bestmögliche Einsatz von Trox-Lüftungsanlagen werde nun durch Übernahme der Sommer MSR personell wie technisch unterstützt, so Hucek weiter. Christian Sommer, Geschäftsführer von Sommer MSR, wird die Geschicke des Unternehmens weiterhin leiten und zudem in die Geschäftsleitung von Trox HGI aufgenommen. Er leitet künftig das Exportgeschäft im Service- und Dienstleistungsbereich. „Die Mitarbeiter*innen der Sommer MSR GmbH und ich freuen uns, zu einem international so renommierten und zukunftsreichen Unternehmen wie Trox zu gehören und künftig mit unserer Expertise die Themenfelder Systemlösungen und Service nachhaltig unterstützen zu dürfen“, äußert sich Sommer.