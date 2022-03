Über 230 neue klimaaktiv Gebäude

184 Wohngebäude und 48 Dienstleistungsgebäude wurden 2021 in ganz Österreich mit der klimaaktiv Plakette ausgezeichnet. Der Großteil der 2021 deklarierten Sanierungen und Neubauten entfällt auf die Kategorie Mehrfamilienhäuser: 158 großvolumige Wohngebäude mit einer Fläche von 465.510 m² Bruttogeschoßfläche wurden nach dem klimaaktiv Gebäudestandard qualitätsgeprüft. „In der Bewertung von nachhaltigen und energieeffizienten Gebäuden braucht es gesicherte, messbare und transparente Standards. Der deutliche Zuwachs an klimaaktiv Gebäuden in den letzten Jahren verdeutlicht, dass wir mit dem klimaaktiv Gebäudestandard auf das richtige Instrument setzen“, freut sich Gewessler über die Erfolgsbilanz.