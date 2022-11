Insgesamt wurden 1.800 Quadratmeter Uponor Minitec Paneele, 1.800 Quadratmeter XPS-Wärme- und Schalldämmung und 18.000 Meter Rohre im AREA 2.4 Komplex verbaut. Die Enden der verlegten Heizungsrohre wurden an den Uponor Vario M Verteiler angeschlossen. Uponor begleitete das Projekt als Unterstützer des Teams. „Das Projekt in Brusaporto ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel für die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Dario Lecchi. Uponor Minitec erfüllte alle Bedingungen des Inhabers. Die Planer und Handwerker waren zufrieden und für mich war es ebenfalls ein rundum erfolgreiches Bauvorhaben“, so das Fazit von Diego Bossini, Account Manager bei Uponor in Italien.