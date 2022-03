Vaillant kooperiert mit myGekko

Zertifizierte Sicherheit und Energieeffizienz in Verbindung mit der intelligenten Steuerung von Gebäuden sind die Trends der Zukunft. myGekko hat es sich zum Ziel gesetzt die dafür passende Lösung zu bieten und ist von nun an um eine Gebäudeschnittstelle reicher. Die Produkte von Vaillant können über das Installationssystem EEBUS mit myGekko kommunizieren und an das System angebunden werden. Die EEBUS-Spezifikationen ermöglichen die Entwicklung einer wartbaren und einfachen Geräteschnittstelle, sei es zur Anbindung an das lokale Energiemanagement oder an die Welt zahlreicher Plattformen im Smart Home.

“Die Integration der Vaillant-Produkte mit entsprechendem Regelungs- und Kommunikationssystem mit EEEBUS ist sehr einfach, da das Kommunikationssystem nur an das lokale Netzwerk angeschlossen werden muss. Die Koppelung benötigt lediglich einen Klick. Es ist also nicht nötig, digitale Eingänge und/oder Ausgänge zuzuweisen. Die Heizung wird zentral über den myGekko Gebäuderegler (Base X6) gesteuert”, erklärt David Niederkofler, myGekko Projektentwickler.