Sicherheits- und Smart Building-Technik on the road

Für Fachbetriebe im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik, TGA-Planende und Architekt*innen geht Telenot Ende April in Österreich auf Technologie-Tour. Dabei werden innovative Sicherheitslösungen und Serviceleistungen präsentiert. Von der Einbruch- bis hin zur Zutrittskontrolltechnik bietet Telenot zusammen mit dem Kooperationspartner myGekko jetzt auch Lösungen für den Bereich Smart Commercial Building und Smart Home. Die Roadshow unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ stoppt insgesamt 16 Mal in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, darunter in Spielberg (25.4., Red Bull Ring), Wien (26.4., Hotel Kahlenberg) und Salzburg (27.4., Hotel Friesacher – Anif). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.