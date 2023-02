Der Nachhaltigkeit von Gebäuden wird immer mehr Bedeutung zugemessen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „lowtech“ – also technikreduziertes Bauen – immer bekannter. Das steht auch im Fokus des kürzlich eröffneten Lowergetikums am Campus Pinkafeld. Wenig hightech, aber ohne Komfortverzicht und mit hohem ökologischen Anspruch – so lässt sich das Versuchs- und Demonstrationsgebäude der FH Burgenland und Forschung Burgenland beschreiben. Die „lowtech“ Bauweise macht Gebäude weniger abhängig von Technik und stellt Komfort durch die Nutzung von natürlichen Ressourcen wie Wind und Sonne her. Genau diese Ansätze sollen künftig im neu eröffneten Gebäude untersucht werden. Das Lowergetikum steht somit nicht nur in seiner Bauweise, sondern auch in der Forschungsarbeit im Kontrast zum benachbarten Energetikum – einem hightech Gebäude.



Mit diesem Ausbau wird das Zentrum für Forschung, Technologie und Innovation am Standort Pinkafeld erweitert. Das neue, nachhaltige Lowtech-Gebäude soll Forschung, Industrie und regionaler Wirtschaft besser vernetzen.