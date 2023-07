Nachdem die Viessmann Gruppe ihren Bereich "Climate Solutions" an die Carrier Global Corporation verkauft hat (TGA berichtete), rumort es nun auch im Geschäftsbereich "Refrigeration Solutions". Die Gruppe hat zwei neue strategische Partnerschaften bekannt gegeben.



Zum einen führt Viessmann Refrigeration Solutions (VRS) führt ihre gewerbliche Kältetechnik in Europa mit dem Geschäft von Epta in einem Joint Venture* zusammen. Epta ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf gewerbliche Kältetechnik spezialisiert hat. Das neu gegründete Joint Venture umfasst die Herstellung von Kühlmöbeln, schlüsselfertigen Komplettlösungen sowie damit verbundene Dienstleistungen.



Gleichzeitig will die VRS ihre Reinraum- und Kühlzellenlösungen durch die Akquisition des nordamerikanischen Systemintegrators BMIL stärken. Mit der Transaktion tritt Viessmann erstmals in den nordamerikanischen Markt für Kühlzellen- und Reinraumlösungen ein.

*Die zuständige Kartellbehörde muss dem Zusammenschluss noch zustimmen. Zeitlich rechnet man mit einer Entscheidung im vierten Quartal 2023.