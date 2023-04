Die Viessmann Group bleibt ein eigenständiges Familienunternehmen im vollständigen Besitz der Unternehmerfamilie Viessmann. Die Familie will ihre unternehmerischen Aktivitäten fortführen. Hierzu will sie ihr Ökosystem ausbauen und sich über die Heizungsbranche hinaus auf CO 2 -Vermeidung, CO 2 -Reduktion und CO 2 -Speicherung fokussieren.



Der Erlös aus dem Zusammenschluss mit Carrier wird größtenteils in die Viessmann Group reinvestiert. Daneben soll ein „erheblicher Anteil" in philanthropische Aktivitäten fließen. „Um unserem Leitbild noch stärker Rechnung zu tragen, kombinieren wir das Beste aus zwei Welten: eine breit aufgestellte Viessmann Group und eine globale Partnerschaft mit Carrier für den Geschäftsbereich Climate Solutions", freut sich Martin Viessmann.



Die Viessmann Group wird auch Eigentümerin ihrer Traditionsmarke bleiben. Während Carrier die Marke Viessmann im Wärmesektor lizenzieren und weiter ausbauen wird, will die Viessmann Group ihre Präsenz in anderen Branchen stärken. Heute erzielt die Viessmann Group – ohne das Geschäftsfeld Climate Solutions – mit rund 4.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von 1 Mrd. Euro (inklusive nicht konsolidierter Gesellschaften).