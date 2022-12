Schimmelfreiheit und eine ausreichende Luftqualität sind wesentliche Parameter für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit in Innenräumen wie Wohnhäusern, Büros und Unterrichtsräumen. In den bautechnischen Regelungen der Länder (Basis dazu bildet die OIB-Richtlinie 3) ist eine „ausreichende Lüftung“ von Innenräumen gesetzlich vorgeschrieben. Welche Art der Lüftung erforderlich ist bzw. wann eine Fensterlüftung ausreicht und ob diese unter praktischen Gesichtspunkten im erforderlichen Maße überhaupt zumutbar, ist wird weder im Text noch in den Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen der Länder bzw. zur OIB-Richtlinie konkretisiert und sorgte bisher in der Praxis für viele Unklarheiten, Diskussionen und Streitfälle.