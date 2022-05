Windhager präsentiert Wärmepumpen-Produktion in Pinsdorf

Die World of Windhager in Seekirchen war am 2. Mai 2022 Schauplatz der Vollversammlung der Salzburger Industriellenvereinigung mit anschließendem Industrie-Empfang zur 75-Jahr-Feier. Gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Bundesfinanzminister Magnus Brunner wurden brisante Zukunftsthemen diskutiert. Im Rahmen der Festlichkeiten präsentierte Windhager erstmals die neue Wärmepumpen-Produktion in Pinsdorf bei Gmunden.



Die Sicherung der Energieversorgung, der Klimawandel und die digitale Transformation standen im Fokus der Vollversammlung der Industriellenvereinigung. „Weil Energieversorgungs-Sicherheit aktuell das wichtigste Thema ist, sind wir heute zu Gast bei Windhager Zentralheizung in Seekirchen – einem Unternehmen, bei dem sich seit über 100 Jahren alles um Heizen, Energie und um Wärme dreht“, so IV Präsident Dr. Peter Unterkofler bei seiner Begrüßungsrede.