Zewotherm und das Tiroler Unternehmen Lambda Wärmepumpen, haben die deutsche Produktionsfirma "ZWL Wärmepumpen Produktions GmbH“ als Joint Venture gegründet. Um der wachsenden Nachfrage an nachhaltigen Heizlösungen - insbesondere im Bereich der Wärmepumpen - gerecht zu werden, rüsten sich die beiden Unternehmen für die Zukunft. Schon bald werden im deutschen Remagen die ersten Zewo Wärmepumpen Lambda produziert und geprüft. Im Programm hat Zewotherm die Wärmepumpen seit Sommer 2021, zukünftig werden sie im Rahmen der Neugründung am Stammsitz in Remagen produziert.