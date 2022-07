Überraschend ist jedoch, dass der Zugang zu Finanzierungsmitteln in naher Zukunft von heimischen CEOs nur als geringe (38 Prozent) oder keine Gefahr (59 Prozent) eingestuft wird. Am ehesten wird eine Veränderung des Zinssatzes von variablen auf fixe Zinsen angedacht (40 Prozent) oder bereits umgesetzt (20 Prozent). Keine Dividende auszuschütten, um sie als Innenfinanzierungskraft zu nutzen, denken in Zukunft 30 Prozent der Unternehmen an.



Angesichts der steigenden Kosten für Endverbraucher*innen zeigen sich österreichische Unternehmen in Bezug auf die Entlohnung ihrer Mitarbeitenden zurückhaltend: Knapp die Hälfte der befragten CEOs (47 Prozent) planen keine allgemeine Anpassung der Gehälter über der Inflationsrate ein. Ein überraschend hoher Wert, der in der Praxis einer Reallohnsenkung gleicht. Hingegen denken 54 Prozent der Unternehmen zusätzliche Sozialleistungen für Mitarbeitende an oder haben diese bereits umgesetzt. Weitere 67 Prozent setzen zudem auf einmalige Zahlungen oder Prämien.



„Wir leben in einer Zeit der Arbeitskräfteverknappung. Mitarbeitende sind gesucht und haben hohe Erwartungen an ihre Arbeitgeber. In Hinblick auf die finanzielle Entlohnung wird man das System der reinen Inflationsanpassung bei den Gehältern neu überdenken müssen", so Krickl. Daneben seien "Work-Life"-Themen wie flexible Arbeitsmodelle, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und sinnvolle Arbeit Anforderungen der Arbeitswelt der Zukunft, auf die sich Unternehmen strategisch Antworten überlegen müssen, schließt er.

Zur vollen Studie von PwC