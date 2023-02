Nach der einjährigen Zwangspause hätte im Februar das Comeback der „Bauen+Wohnen Salzburg" 2022 stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Lage der Pandemie und den damit einhergehenden rechtlichen Vorgaben wurde die Veranstaltung nun abgesagt.



Laut Experten soll die derzeit dominierende Omikron-Variante des Coronavirus kurz vor der Messe ihren Höchststand erreichen. “Daher müssen wir davon ausgehen, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen bis zur Messe nicht ändern werden und wir trotz all unserer Bemühungen die „Bauen+Wohnen Salzburg 2022" absagen müssen", so Edmund Seliger, Head of Operations des Living & Construction Portfolios. Einen Alternativtermin im Frühsommer lehnte die Branche ab, die Messe findet 2023 daher von 2. bis 5. Februar 2023 statt.