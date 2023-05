Geschäftsführer und Eigentümer Michael Holter betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Wurzeln und Erfahrungen für eine erfolgreiche Zukunft. Als Unternehmen mit einer 150-jährigen Geschichte verstehen man die Prägung der Herkunft. Diese habe dabei geholfen, dass aus Holter im Laufe der Jahre das Unternehmen geworden sei, das es heute ist.



„Uns ist aber auch bewusst, dass wir uns ständig weiterentwickeln müssen, um uns an die sich stetig ändernden Bedürfnisse des Marktes anzupassen", weiß Holter. „Und das ist vielleicht unser größtes Erfolgsgeheimnis: In all den Jahren haben wir uns den Herausforderungen gestellt, sind vorangegangen und haben uns weiterentwickelt. Und so feiern wir heute nicht nur 150 Jahre Holter, sondern auch gleichzeitig 150 Jahre Fortschritt, Innovation und Nachhaltigkeit", schließt der Geschäftsführer und Eigentümer des Großhändlers.



Fachkräftemangel, Digitalisierung, demographischer Wandel und wachsende Online-Konkurrenz bezeichnete Geschäftsführer Bernhard Karlsberger als Herausforderungen der Zukunft. Gleichzeitig unterstrich er die Bedeutung des 3-stufigen Vertriebs: „Holter wird auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für Handwerk und Industrie bleiben, so wie man das seit Jahrzehnten von uns gewohnt ist. Denn eines ist gewiss: gemeinsam können wir alle Herausforderungen meistern“.

>> Lesen Sie auch: Holter erweitert Geschäftsführung



„Die Erfolgsgeschichte dieses Unternehmens wird weitergehen“, war sich auch Geschäftsführer Markus Steinbrecher sicher. „Dahinter steht eine Familie mit klaren Ideen und Visionen sowie unsere engagierten Mitarbeitende, die das Unternehmen gestalten und seine Kultur formen."