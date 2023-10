4. österreichischer Energieeffizienzkongress : Innovativ denken, nachhaltig handeln: DECA Energieeffizienzkongress 2023

DECA lädt am 19. Oktober zur vierten Ausgabe des Kongresses in Wien. Dort werden auch der DECA Award für zukunftsweisende Projekte in der Energieeffizienz und der Klimaaktiv Award für energieeffiziente Unternehmen verliehen.